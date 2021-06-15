Спецпризначенці у Полтаві затримали вимагачів (додано)

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Спецпризначенці затримали трьох чоловіків. У одного із затриманих у салоні автомобіля залишився собака

Сьогодні, 15 червня, у дворі житлового будинку за адресою вул. Героїв АТО, 83/23 правоохоронці затримали щонайменше трьох осіб. Як повідомив речник поліції області Юрій Сулаєв, обласне слідче управління ГУНП, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та спецпризначенці підрозділу КОРД за процесуального керівництва прокуратури провели слідчі дії в рамках кримінального провадження. Додаткової інформації наразі немає, щоб не нашкодити слідству. Про це повідомляє видання Полтавщина .

На відео видно, як спецпризначенці затримують трьох чоловіків. У одного із затриманих у салоні автомобіля залишився собака. За даними полтавського видання, поліція затримала осіб, яких підозрюють у вимаганні.





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Серед затриманих – троє чоловіків віком від 27-ми до 29-ти років, один з яких вже має кримінальний досвід.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, слідчі обласної поліції за силової підтримки КОРД затримали трьох осіб під час отримання чергової частини коштів від потерпілого – 10 тис. грн.

Встановлено, що фігуранти організували так званий бізнес з вимагання коштів з місцевих мешканців, зокрема й підприємців. При цьому у разі відмови погрожували їм фізичною розправою.

Так, з одного з місцевих мешканців учасники угруповання вимагали тисячу доларів США за його спокійне життя.

Наразі на місці затримання проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7-ми років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.





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За даними редакції, собаку на пізвисько Бася забрали родичі одного із затриманих.



