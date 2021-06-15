Єгор Дементьєв завоював «срібло» чемпіонату світу з паравелоспорту

Велогонщик з Кременчука Єгор Дементьєв, який представляє Донеччину, виборов «срібло» на чемпіонаті світу з велосипедного спорту (шосе). Змагання з 7 до 12 червня проходили у Кашкаї (Португалія).
Єгор єдиний представляв українську державу на цьому міжнародному спортивному форумі серед 270 учасників з 39 країн світу. Наш спортсмен тренується під керівництвом тренерів Віктора Дементьєва та Геннадія Іваняна (депутат Кременчуцької міськради та голова Федерації Полтавської області з велоспорту).
Єгору в індивідуальній гонці з роздільним стартом трохи не вистачило, щоб увійти у трійку кращих. Тут він посів 4 місце. А ось в індивідуальній гонці в груповому старті в класі С5 Єгор Дементьєв завоював срібну нагороду.