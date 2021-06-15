Україна в «зеленій» зоні навіть за критеріями Європейського Союзу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 560 Коментарів: 1

Під час селекторної наради, що пройшла 15 червня під головуванням Президента України, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про рекордно низьку кількість нових випадків COVID-19. Він наголосив, що усього 420 громадян захворіло на коронавірус, повідомляє офіційний портал Полтавської ОДА.

Навіть за критеріями ЄС Україна увійшла в «зелену» зону:

- Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення, – розповів Денис Шмигаль.

Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 1 479 000 українців, другу дозу – понад 238 000. Прем’єр повідомив, що до кінця літа держава планує щепити 5 мільйонів громадян.