Україна в «зеленій» зоні навіть за критеріями Європейського Союзу

Під час селекторної наради, що пройшла 15 червня під головуванням Президента України, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про рекордно низьку кількість нових випадків COVID-19. Він наголосив, що усього 420 громадян захворіло на коронавірус, повідомляє офіційний портал Полтавської ОДА.
Навіть за критеріями ЄС Україна увійшла в «зелену» зону:
Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 1 479 000 українців, другу дозу – понад 238 000. Прем’єр повідомив, що до кінця літа держава планує щепити 5 мільйонів громадян.