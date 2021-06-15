Падіння 62%: підсумки виробництва вантажних вагонів на КВБЗ за 5 місяців

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 395 Коментарів: 2

Крюківський вагонзавод зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за січень-травень 2021 року на 62,2% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року). Такими є дані управління економіки виконкому.

Так, завод виготовив 323 вантажні вагони проти 854 за цей же період минулого року.

Втім, є й невеликий позитивний момент: падіння виробництва уповільнюється вже третій місяць поспіль. Нагадаємо, у січні-березні воно складало 71,9%.

Як і в травні, підприємство працюватиме неповний місяць: 13 робочих днів.

Пасажирські вагони цьогоріч не замовлялися — та до кінця червня КВБЗ очікує на контракт.



