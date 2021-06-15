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Падіння 62%: підсумки виробництва вантажних вагонів на КВБЗ за 5 місяців

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 395 Коментарів: 2

 

Вантажні вагони УЗ не замовляє

Крюківський вагонзавод зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за січень-травень 2021 року на 62,2% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року). Такими є дані управління економіки виконкому.

Так, завод виготовив 323 вантажні вагони проти 854 за цей же період минулого року.

Втім, є й невеликий позитивний момент: падіння виробництва уповільнюється вже третій місяць поспіль. Нагадаємо, у січні-березні воно складало 71,9%.

Як і в травні, підприємство працюватиме неповний місяць: 13 робочих днів.

Пасажирські вагони цьогоріч не замовлялися — та до кінця червня КВБЗ очікує на контракт.

ЗЕ-обіцянка спрацювала через рік: КВБЗ отримає «конкретне держзамовлення» на 100 пасажирських вагонів


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: вагонзавод вагон обсяги виробництва
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Коментарі: 2

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antikola:
Сьогодні, 14:43

Вот же порошенко чего творит!!!


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shoni1970:
Сьогодні, 15:03

Ну, так вагони не відосики, їх на хліб не намажеш. Кому вони треба? 


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