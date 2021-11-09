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Зеленський покатався на новому дизель-поїзді і пообіцяв замовити у КВБЗ ще 20

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 154 Коментарів: 4

 

Гаранта пустили за кермо потяга

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою регіонального дизель-поїзда ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави проїхав дизель-поїздом за маршрутом від технічної станції «Дарниця» до вокзалу Київ-Пасажирський.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що всього для АТ «Укрзалізниця» заплановано замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3.

- Це будуть регіональні експреси, які можуть поїхати за напрямками Ізмаїл–Одеса, Харків–Краматорськ, Харків–Лозова, Харків–Попасна, – зазначив він.

Крім того, такі потяги мають намір направити на регіональні маршрути Львів–Тернопіль–Чернівці (ч/з Заліщики)– Коломия, Попасна–Куп’янськ–Харків–Суми–Ворожба.

«Укрзалізниця» вже отримала перші два такі потяги. Один з них курсує за маршрутом Коломия–Ківерці («Прикарпатський експрес»). Третій поїзд, згідно з планом, надійде наприкінці листопада цього року, а ще два – у першому кварталі наступного. Їх планують використовувати на маршруті Київ–Аеропорт «Бориспіль».

Зеленський поставив завдання представнику ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» запропонувати такий формат роботи, при якому ці 20 потягів можна буде виготовити впродовж наступних двох років.

Приходько зі свого боку зазначив, що якщо держзамовлення буде цього року, то завод зможе виробляти по 10 дизель-поїздів на рік.

В УЗ повідомили, що у найближчій перспективі парк компанії сумарно поповнять 5 дизель-поїздів.

- 3 цього року, ще 2 - в 1 кварталі 2022 року, - уточнив голова Пасажирської компанії УЗ Олександр Перцовський.

Також для УЗ планується будівництво та закупівля 500 нових пасажирських вагонів у найближчі два роки.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: president.gov.ua
Теги: КВБЗ Укрзалізниця ДПКр-3
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Коментарі: 4

148
КАПУША:
Сьогодні, 16:11

"Мають наміри","заплановано","планується" - я сподіваюсь всі розуміють, що це вилами по воді писано. КрАЗ вже отримав свої замовлення?


13 1
188
1
ags:
Сьогодні, 16:41

В прошлый раз уже заказал вагоны.


7 0
1 191
antikola:
Сьогодні, 16:42

Все пипец заводу...


6 3
260
Olexander:
Сьогодні, 17:04

Цитата: antikola
Все пипец заводу...
не встигатимуть робити вагони ?))))


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