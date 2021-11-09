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Сусіди здали: кременчужанин облаштував у квартирі наркопритон

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 787

 

Чоловік жив з парою наркоманів

Поліцейські припинили діяльність наркопритону у Кременчуці. 52-річний чоловік зберігав у квартирі наркотики та психотропи, а також пускав наркозалежних до себе додому, щоб ті могли прийняти дозу. Про це повідомили у Департаменті боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Інформацію про те, що в одній з кременчуцьких багатоповерхівок діє наркопритон поліції надали небайдужі громадяни. Поліцейські провели у помешканні зловмисників санкціонований обшук, під час якого вилучили канабіс, метамфетамін, прекурсори, лабораторне обладнання, порожні пакетики та шприци з залишками наркотиків, а також пристрої для виживання.

Крім того, на момент обшуку в квартирі також знаходилися ще двоє громадян, яким господар надав своє приміщення для вживання наркотиків.

Усі вилучені речові докази направили на експертизу. Після отримання результатів дослідження слідчі планують повідомити зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За вчинене чоловіку може загрожувати до 5 років за гратами.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики наркопритон наркомани
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