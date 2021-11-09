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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді п'яний водій ВАЗа тікав від поліції і влетів у стовп

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 420

 

У ДТП водій не постраждав

6 листопада, близько 16.20, у Миргороді водій автомобіля ВАЗ, рухаючись вулицею Гоголя, значно перевищував швидкість. Це зафіксував мобільний екіпаж сектору реагування патрульної поліції Миргородського райвідділу.

Поліцейські одразу подали сигнал про зупинку, але керманич проігнорував вимогу патрульних і поїхав далі, злісно порушуючи правила дорожнього руху. Правоохоронці почали переслідувати автівку порушника та через гучномовець закликали  зупинитися, однак водій ВАЗу на законні вимоги поліції не реагував. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Після чергової спроби «відірватися» від поліцейських, чоловік не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору. Після цього правопорушник залишив салон автомобіля та почав тікати. Але правоохоронці його швидко наздогнали. При спілкуванні з порушником поліцейські побачили явні ознаки сп’яніння. У подальшому це підтвердив тест із застосуванням приладу «Драгер». У ДТП водій не постраждав.

На нетверезого 20-річного чоловіка інспектори поліції склали матеріали про адміністративні правопорушення за:

  • Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч.1 ст.130 КУпАП);
  • Невиконання водіями вимог про зупинку ст.122-2 КУпАП);
  • Порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст.124 КУпАП);
  • Перевищення водієм транспортного засобу встановлених обмежень швидкості руху, Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки (ч.1 ст.122 КУпАП);
  • Порушення водієм транспортного засобу правил проїзду перехресть, Проїзд на заборонений сигнал світлофора (ч.2 ст.122 КУпАП);
  • Керування транспортним засобом водієм, який не має при собі реєстраційних та інших документів (ч.1 ст.126 КУпАП);
  • Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким ТЗ (ч.2 ст.122 КУпАП).

Загалом на правопорушника складено 9 адмінматеріалів (протоколів і постанов).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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