Мерія знайшла близько 100 ділянок на Лашках для учасників АТО

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 621 Коментарів: 2

Учасникам АТО планують виділяти земельні ділянки для індивідуальних будинків на Лашках. Про це повідомила Ірина Безверха, керівниця земельного управління міськвиконкому під час засідання земельної депутатської комісії 8 листопада.

- Ми плануємо розробити мікрорайон Лашки. Знайшли там до 100 земельних ділянок. Так, не дуже хороша, звичайно — болотиста місцевість, але колись там планувалися вулиці. І зараз ми виїжджали на місце. Там, дійсно, можливо розробити цей масив, - розповіла Ірина Безверха.

Крім того, як повідомила вона, земельні ділянки для сімей загиблих АТОвців резервуються вільні ділянки «точечно» у різних мікрорайонах, де є вільні клаптики землі.

Розроблення технічної документації для АТОвців та членів родин загиблих — безкоштовне, за рахунок бюджету.

Нагадаємо, у місті діє мораторій на виділення землі містянам, крім учасників АТО, учасників бойових дій, членів родин загиблих. Проте зараз наявної у місті землі не вистачає й для АТОвців.