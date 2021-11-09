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Мерія знайшла близько 100 ділянок на Лашках для учасників АТО

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 621 Коментарів: 2

Така інформація пролунала на засіданні земельної депутатської комісії

Учасникам АТО планують виділяти земельні ділянки для індивідуальних будинків на Лашках. Про це повідомила Ірина Безверха, керівниця земельного управління міськвиконкому під час засідання земельної депутатської комісії 8 листопада.

- Ми плануємо розробити мікрорайон Лашки. Знайшли там до 100 земельних ділянок. Так, не дуже хороша, звичайно — болотиста місцевість, але колись там планувалися вулиці. І зараз ми виїжджали на місце. Там, дійсно, можливо розробити цей масив, - розповіла Ірина Безверха.

Крім того, як повідомила вона, земельні ділянки для сімей загиблих АТОвців резервуються вільні ділянки «точечно» у різних мікрорайонах, де є вільні клаптики землі.

Розроблення технічної документації для АТОвців та членів родин загиблих — безкоштовне, за рахунок бюджету.

Нагадаємо, у місті діє мораторій на виділення землі містянам, крім учасників АТО, учасників бойових дій, членів родин загиблих. Проте зараз наявної у місті землі не вистачає й для АТОвців.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: земля земельна ділянка АТО
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Коментарі: 2

55
Mazepa:
Сьогодні, 15:15

Захисники України мають бути винагороджені країною. Вони боролися і віддавали життя за нашу свободу – честь їм та слава!


4 9
1 333
hunter:
Сьогодні, 15:53

Цитата: 

планують виділяти земельні ділянки для індивідуальних будинків на Лашках.

Это там где грунтовые воды по весне выходят на поверхность,а потом до сентября квакают жабы?


8 1

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