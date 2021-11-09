Мерія знайшла близько 100 ділянок на Лашках для учасників АТО

Така інформація пролунала на засіданні земельної депутатської комісії
Учасникам АТО планують виділяти земельні ділянки для індивідуальних будинків на Лашках. Про це повідомила Ірина Безверха, керівниця земельного управління міськвиконкому під час засідання земельної депутатської комісії 8 листопада.
Крім того, як повідомила вона, земельні ділянки для сімей загиблих АТОвців резервуються вільні ділянки «точечно» у різних мікрорайонах, де є вільні клаптики землі.
Розроблення технічної документації для АТОвців та членів родин загиблих — безкоштовне, за рахунок бюджету.
Нагадаємо, у місті діє мораторій на виділення землі містянам, крім учасників АТО, учасників бойових дій, членів родин загиблих. Проте зараз наявної у місті землі не вистачає й для АТОвців.
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