У Кременчуці посилюють карантин: де потрібно буде показувати сертифікат

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 1 869 Коментарів: 6

ЦНАП можна буде відвідати лише за наявності документу про вакцинацію, а у мерії навіть з сертифікатом не пустять далі фойє

У Кременчуці вирішили посилити карантинні заходи, спрямовані на стримування розповсюдження COVID-19. Про це під час засідання комісії з питань ТЕБіНС оголосив віцемер Руслан Проценко.

- Для того, щоб зберегти нормальну робочу обстановку та створити умови для надання послуг для громадян на належному рівні, пропонуємо посилити певні обмеження, які вже в нас існували, - сказав він.

Зокрема, вирішили запровадити такі заходи:

В адміністративних приміщеннях виконавчих органів місцевої влади прийом відвідувачів здійснюватиметься виключно за умови дотримання ними протиепідеміологічних заходів і лише після пред'явлення сертифікату про проходження повного курсу вакцинації, довідки про наявність протипоказань або негативного результату ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген до SARS-CoV-2, проведеного не більше як за 72 години до відвідання установи;

вакцинації, довідки про наявність протипоказань або негативного результату ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген до SARS-CoV-2, проведеного не більше як за 72 години до відвідання установи; Для працівників виконавчих органів місцевої влади обов'язвою буде наявність сертифікату про вакцинацію або довідки про наявність протипоказань;

Обмежать режим доступу відвідувачів до будівлі виконкому на площі Перемоги, 2. Тепер прийом громадян здійснюватимуть лище у фойє на 1 поверсі та за умови наявності сертифікату або довідки про наявність протипоказань;

Аналогічні вимоги щодо наявності документів та дотримання карантинних заходів встановлять для ЦНАП (стосуються як працівників, так і відвідувачів). Виключення будуть робити лише у випадках, коли громадяни отримують послуги з державної регістрації смерті та народження або з оформлення паспорту (внутрішнього або закордонного);

Максимально забезпечать умови для прийняття та видачі документів за допомогою дистанційних засобів або через спеціальні скриньки.

Коли саме ці заходи стануть обов'язковими для виконання, найближчим часом вирішить міський голова Віталій Малецький.