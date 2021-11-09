У Кременчуці вібромолотом та ударним молотом забивають труби для пілонів нового мосту

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 430 Коментарів: 1

Розпочалося будівництво пілонів майбутнього мосту через Дніпро у Кременчуці. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Зараз триває занурення першої труби для лівого пілону. Нагадаємо, довжина однієї труби – 36 метрів, діаметр – 2 метри. Для одного пілону необхідно 40 труб. Максимальна глибина, на яку занурять труби, – 50 метрів.

За допомогою вібромолота трубу забивають на глибину 6-7 метрів, потім ударним молотом занурюють до проєктної відмітки у гранітну основу ґрунту. Після цього розпочнуть буріння всередині труби, аби вибрати геологічні породи. Коли ці роботи виконають, влаштують металевий каркас, проведуть бетонування труби та встановлять монолітну основу над водою.

Міст стоятиме на двох пілонах. Кожен пілон матиме висоту 103 метри, включаючи бетонну частину. На них опиратимуться прольоти: бічні довжиною 180 метрів кожен і центральний – 360 метрів.

У процесі будівництва задіяні фахівці з Туреччини та України, зокрема, капітан та механік баржі – вихідці з Кременчука.

Чергова частина труб вже вирушила з Херсону до Кременчука, ще одна – з Туреччини – вже в акваторії Чорного моря, направляється в порт Херсону.