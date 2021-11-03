Для будівництва моста до Кременчука прибула партія труб, вага однієї – 40 тонн

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Також з Туреччини надійшли баржа та спеціальний кран вантажопідйомністю 250 тонн

До Кременчука з Туреччини надійшли баржа, спеціальний кран та перша партія сталевих труб, які задіють для будівництва пілонів нового мосту через Дніпро. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Кран має вантажопідйомність 250 тонн і працюватиме в акваторії Дніпра з баржі. Для встановлення пілонів безпосередньо на воді у якості паль використовуватимуть труби, виготовлені на заводах Туреччини. Діаметр однієї труби – 2 метри, довжина – 36 метрів, а вага – 40 тонн.

Друга партія труб вже пройшла розмитнення в Херсоні та до кінця тижня має прибути на будівництво. Остання партія – невдовзі вийде з Туреччини.