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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Для будівництва моста до Кременчука прибула партія труб, вага однієї – 40 тонн

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 1 052

 

Також з Туреччини надійшли баржа та спеціальний кран вантажопідйомністю 250 тонн

До Кременчука з Туреччини надійшли баржа, спеціальний кран та перша партія сталевих труб, які задіють для будівництва пілонів нового мосту через Дніпро. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Кран має вантажопідйомність 250 тонн і працюватиме в акваторії Дніпра з баржі. Для встановлення пілонів безпосередньо на воді у якості паль використовуватимуть труби, виготовлені на заводах Туреччини. Діаметр однієї труби – 2 метри, довжина – 36 метрів, а вага – 40 тонн.

Друга партія труб вже пройшла розмитнення в Херсоні та до кінця тижня має прибути на будівництво. Остання партія – невдовзі вийде з Туреччини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: міст строительство моста баржа кран труба
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