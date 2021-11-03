«Із нас роблять дурнів», - депутати з'ясовують, хто наказав зачинити дитсадки у Кременчуці та коли завершаться ремонти (доповнюється)

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 832 Коментарів: 2

На спільному засіданні депутатських комісій — бюджетної та освітянської — вже втретє з'ясовують, коли ж завершиться термомодернізація в зачинених дитсадках

Третього листопада дві депутатські комісії — бюджетна та з питань освіти — в чергове розглядає питання про затяжні ремонти в дитсадках. Нагадаємо, учора терміново зачинили низку дитсадків, оскільки будівельники вирішили відновити роботи. Батьків поставили перед фактом: або наступного дня вести дитину в інший садок, або залишати вдома. На даний час у місті зачинено 8 дитсадків через ремонти.

На засідання комісії пустили двох представників батьківської спільноти із тих людей, які зібралися на протест під мерією.

Дмитро Стешенко. Батько вихованця зачиненого дитсадка, заявив про те, що ремонти мають бути призупинені — до ліпших часів. За його словами, запропоновані дитсадки фактично не можуть прийняти всіх дітей. Крім цього, таке переведення — стрес для малечі.

Керівник департаменту освіти Геннадій Москалик запевняє, що закриття дитсадків тимчасове і вимушене — це питання безпеки дітей. Генпідрядник пообіцяв завершити роботи за 7-10 днів.

- Сьогодні на 11-му (садочку — ред.) працюють люди на лісах, куди туди дітей виводити? - заявив він.

Натомість на засідання комісій не з'явилися:

мер міста Віталій Малецький — він у відрядженні;

директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервіснакоміпанія » ( КМЕК ) Вадим Качан, він на лікарняному (це директор підприємства, яке виступає замовником термомодернізації та розпоряджається кредитом ЄБРР);

енергосервіснакоміпанія КМЕК термомодернізації представник генпідрядника — азербайджанської компанії ТОВ «АртПроже ».

Тобто фактично немає головних дійових осіб, які мають відповідати за зрив робіт. «Віддуватися» на комісії довелося Андрію Діденку, заступнику директора КМЕК. Депутатам також знову не надали документ, який вони просили — договір між КМЕК та ТОВ «Арт Проже».

Голова бюджетної комісії Олександр Плескун заявив: те, що відбувається, навіть не саботаж, а порушення закону. І повторив, що комісія звернеться до правоохоронних органів.

На даний час депутати з'ясовують терміни виконання робіт окремо по кожному дитсадку.

- Із нас роблять дурнів, питання в тому, чи готові ми з цим миритися, чи ні, вже третій раз збираємося! - висловився депутат Олександр Роженко.

Він виступає за розірвання договору з ТОВ «Арт Проже».

Новина буде доповнюватися.