На спільному засіданні депутатських комісій — бюджетної та освітянської — вже втретє з'ясовують, коли ж завершиться термомодернізація в зачинених дитсадках
Третього листопада дві депутатські комісії — бюджетна та з питань освіти — в чергове розглядає питання про затяжні ремонти в дитсадках. Нагадаємо, учора терміново зачинили низку дитсадків, оскільки будівельники вирішили відновити роботи. Батьків поставили перед фактом: або наступного дня вести дитину в інший садок, або залишати вдома. На даний час у місті зачинено 8 дитсадків через ремонти.
На засідання комісії пустили двох представників батьківської спільноти із тих людей, які зібралися на протест під мерією.
Дмитро Стешенко. Батько вихованця зачиненого дитсадка, заявив про те, що ремонти мають бути призупинені — до ліпших часів. За його словами, запропоновані дитсадки фактично не можуть прийняти всіх дітей. Крім цього, таке переведення — стрес для малечі.
Керівник департаменту освіти Геннадій Москалик запевняє, що закриття дитсадків тимчасове і вимушене — це питання безпеки дітей. Генпідрядник пообіцяв завершити роботи за 7-10 днів.
Натомість на засідання комісій не з'явилися:
Тобто фактично немає головних дійових осіб, які мають відповідати за зрив робіт. «Віддуватися» на комісії довелося Андрію Діденку, заступнику директора КМЕК. Депутатам також знову не надали документ, який вони просили — договір між КМЕК та ТОВ «Арт Проже».
Голова бюджетної комісії Олександр Плескун заявив: те, що відбувається, навіть не саботаж, а порушення закону. І повторив, що комісія звернеться до правоохоронних органів.
На даний час депутати з'ясовують терміни виконання робіт окремо по кожному дитсадку.
Він виступає за розірвання договору з ТОВ «Арт Проже».
Новина буде доповнюватися.
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