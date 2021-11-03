Шість невакцинованих кременчужанок сьогодні померли через COVID-19

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Сьогодні, третього листопада, в Кременчуці зареєстрували 161 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 98 жінок віком від 18 до 84 років, 59 чоловіків віком від 19 до 84 років та 4 дітей віком від 1 до 17 років. Із них 137 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 24, серед яких жодного вакцинованого, лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 245 пацієнтів. Одужало 49 осіб.

На жаль, 6 жінок віком від 61 до 82 років померли. Жодна з них не була вакцинована.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 13 113 випадків хвороби: одужало 9 834, померло 382.