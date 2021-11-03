Подорожчає проїзд з Кременчука до Горішніх Плавнів

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З 10 листопада зросте вартість проїзду з Кременчука до Горішніх Плавнів. Проїзд в одну сторону складатиме - 23 гривні.

- У зв'язку з подорожчанням запасних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів вартість проїзду на приміському маршруті складатиме 23 грн, - йдеться в оголошенні, розміщеному у маршрутці.