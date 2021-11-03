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Подорожчає проїзд з Кременчука до Горішніх Плавнів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 1 229

Вартість проїзду зросте з наступного тижня

З 10 листопада зросте вартість проїзду з Кременчука до Горішніх Плавнів. Проїзд в одну сторону складатиме - 23 гривні. 

- У зв'язку з подорожчанням запасних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів вартість проїзду на приміському маршруті складатиме 23 грн, - йдеться в оголошенні, розміщеному у маршрутці. 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Володимир Дмитренко
Теги: Горішні Плавні
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