Хто залишиться без світла 4 листопада: адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 125

«Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 4 листопада відбудеться тимчасове припинення електропостачання. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: