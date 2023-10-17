Що подорожчало сьогодні на заправках Полтавщини: ціни на автомобільне пальне 17 жовтня

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 161 Коментарів: 1

У вівторок, 17 жовтня, вартість бензину та дизельного пального на Полтавщині після понад тижневої стабільності почала зростати. А підвищення цін на зріджений газ на заправках не припинялось. Сьогодні ціни підняли лише на двох мережах АЗС. На заправках U.GO дизельне пальне подорожчало на 40 копійок за літр, а газ - на 5 копійок. А на заправках Автотрасу подорожчав тільки автогаз — на 20 копійок за літр.

Невже відносно довга стабільність ціни на бензин та дизель закінчилася і подорожчання цін на пальне поновиться, як це було останні три місяці? Експерти вважають, що так. За їх оцінками, ціни на бензин у жовтні можуть злетіти до 60-70 гривень за літр. А за песимістичним сценарієм вони невдовзі можуть підвищитися навіть до 80 гривень за літр.

Так, президент Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів» Леонід Косянчук заявив, що за песимістичним прогнозом ціни до середини жовтня можуть сягнути 60-65 гривень.

А от голова мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін прогнозує, що незабаром дизельне пальне може подорожчати до 60-63 гривень за літр. Він також не виключає, що навесні 2024 року вартість бензину та дизельного пального в Україні досягне позначки 80 гривень за літр, якщо ціна нафти на світових біржах перевищить $100 за барель.

На ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 17.10.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,87 +0,05 +0,093% Бензин А-95 55,53 0,00 0% Бензин А-92 53,72 0,00 0% Дизельне пальне 55,58 +0,04 +0,080% Газ автомобільний 25,99 +0,03 +0,107%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 17.10.2023 р.