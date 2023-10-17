На війні загинув військовий з Кременчука Руслан Кусенков

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На війні загинув військовий з Кременчука Руслан Анатолійович Кусенков. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.

Руслан був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року та був капітаном.

11 жовтня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України поблизу населеного пункту Катеринівка, Донецької області.

У військового залишилися дружина, діти та мама.

Поховання Руслана Кусенкова відбудеться завтра, 18 жовтня, а саме:

об 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Співчуття рідним та близьким!