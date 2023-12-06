Де у Кременчуці 6 грудня не буде світла

У середу, 6 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР:
У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою оператора систем розподілу (ОСР):
За заявою користувача:
У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів на вулиці Мрії, 8, 10.
У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР буде відсутнє електропостачання за адресами:
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:
У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР буде відсутнє електропостачання на вулицях Андрія Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Бориса Чичибабіна, Броніслава Урбанського, Бузкова, Василя Симоненка, Віктора Баранова, Володимира Винниченка, Газопровідна, Генерала Чайки, Гетьманська, Данила Галицького, Експресівська, Івана Нагнибіди, вул. Ігоря Сікорського, Кобзарська, Козацька, Комишанська, Кропивницького, Марка Вовчка, Миколи Міхновського, Михайла Грушевського, Михайла Калачевського, Олени Пчілки, Якова Петруся, Полковника Оксанченка, просп. Полтавський, пров. Полтавський, вул. Мрії.
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають на вулицях:
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають на вулицях:
У зв’язку з проведенням робіт, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
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