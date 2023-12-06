Де у Кременчуці 6 грудня не буде світла

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 2

У середу, 6 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Карпенка-Карого, 2-15;

вул. Кохнівська, 2/1-43;

вул. Салганна, 3, 5/1;

пров. Бахмацький, 1-20Б;

вул. Козацька, 83-134;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Спасо-Преображенська, 3-6.

У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Озерний, 4,6,8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна.

У зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Верхньодніпровська, 3-33;

пров. Верхньодніпровський, 7;

пров. Винахідників Бикових, 3-18;

вул. Олександрійська, 1,3;

вул. Івана Приходька, 112-135.

З 8.00 до 19.00

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою оператора систем розподілу (ОСР):

наб. Лейтенанта Дніпрова, 48-52;

вул. Олександра Білаша, 8-18.

За заявою користувача:

вул. Соборна, 34/32, 36;

вул. Покровська, 24, 28.

У зв’язку з технічним обслуговуванням електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів на вулиці Мрії, 8, 10.

З 06.00 до 18.00

У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР буде відсутнє електропостачання за адресами:

вул. Размислова, 7-34А.

З 08.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:

вул. Велика набережна, 41-51.

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

пров. Курчанівський, 1-24.

З 5.00 до 19.00

У зв’язку з проведенням капітального ремонту, передбаченого річною програмою ремонтів ОСР буде відсутнє електропостачання на вулицях Андрія Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Бориса Чичибабіна, Броніслава Урбанського, Бузкова, Василя Симоненка, Віктора Баранова, Володимира Винниченка, Газопровідна, Генерала Чайки, Гетьманська, Данила Галицького, Експресівська, Івана Нагнибіди, вул. Ігоря Сікорського, Кобзарська, Козацька, Комишанська, Кропивницького, Марка Вовчка, Миколи Міхновського, Михайла Грушевського, Михайла Калачевського, Олени Пчілки, Якова Петруся, Полковника Оксанченка, просп. Полтавський, пров. Полтавський, вул. Мрії.

З 00.00 до 6.00

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають на вулицях:

Академіка Герасимовича,

Білецьківська,

Гайдамацька,

Гірська,

Петра Дорошенка,

Заводська,

Івана Чорнобаби,

Кавказька,

Костянтина Острозького,

К уруковська,

Михайлівська,

Народних Ополченців,

Новобудівельна,

Петра Прокоповича,

Пилипа Орлика,

Пілотів,

Різдвяна,

Сагайдачного,

Соломії Крушельницької,

Херсонська,

Черкаська,

Чечелівська,

Чумацький Шлях,

Ярослава Мудрого,

пров. Гарматний,

пров. Диканський,

пров. Калиновий,

пров. Криворізький,

пров. Михайлівський,

пров. Одеський,

пров. Пилипа Орлика,

пров. Урожайний,

пров. Чечелівський,

пров. Дмитра Вишневецького.

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають на вулицях:

Академіка Герасимовича,

Василя Стуса,

Віталія Базилевського,

Гарета Джонса,

Григорія Чуркіна,

Івана Миколайчука,

Космонавтів,

Ліщинова,

Мирослава Скорика,

Михайлівська,

Небесної Сотні,

Олександрійська,

Пилипа Орлика,

Івана Приходька,

Різдвяна,

Софіївська,

Тіниста,

Чорноморська,

Чумацький Шлях,

пров. Автобусний,

пров. Вагонобудівний,

пров. Василя Стуса,

пров. Гайдамацький,

пров. Грузинський,

пров. Кленовий,

пров. Космічний,

пров. Лисенка,

пров. Лікаря Самойловича,

пров. Михайлівський,

пров. Кленовий.

З 8.00 до 16.00

У зв’язку з проведенням робіт, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: