Як центр Кременчука прикрашають до Нового року: фоторепортаж

Центр Кременчука прикрашають до Нового року. Світлини того, як комунальники потроху вбирають місто у святкові шати, зробив наш фотокореспондент Артем Коваленко.

Продовжується встановлення головної ялинки — комунальники вже монтують штучні зелені гілки на арку та каркас, які з’явилися на площі Перемоги у суботу, 2 грудня. На верхівці ялинки вже можна побачити янгола.

Також біля входу у Кременчуцький краєзнавчий музей «оселилося» кілька сніговичків.

Нагадаємо, що вчора, 4 грудня, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив «Кременчуцькому Телеграфу», що перш ніж встановлювати ялинку, громади мають отримати дозвіл у РВА, а Кременчук такий дозвіл не отримував. Раніше, 16 листопада, міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету говорив, що у Кременчуці встановлять новорічну ялинку, якщо буде на це дозвіл Ради оборони області.