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Кременчук, Фотоколекція

Як центр Кременчука прикрашають до Нового року: фоторепортаж

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 254

 

Біля музею «оселилося» кілька сніговичків, а на головну ялинку монтують гілки

Центр Кременчука прикрашають до Нового року. Світлини того, як комунальники потроху вбирають місто у святкові шати, зробив наш фотокореспондент Артем Коваленко.

Фото: Артем Коваленко

Продовжується встановлення головної ялинки — комунальники вже монтують штучні зелені гілки на арку та каркас, які з’явилися на площі Перемоги у суботу, 2 грудня. На верхівці ялинки вже можна побачити янгола.

Також біля входу у Кременчуцький краєзнавчий музей «оселилося» кілька сніговичків.

Нагадаємо, що вчора, 4 грудня, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив «Кременчуцькому Телеграфу», що перш ніж встановлювати ялинку, громади мають отримати дозвіл у РВА, а Кременчук такий дозвіл не отримував. Раніше, 16 листопада, міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету говорив, що у Кременчуці встановлять новорічну ялинку, якщо буде на це дозвіл Ради оборони області.


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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: ялинка площа Перемоги Краєзнавчий музей Новорічна ялинка
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