«Проклинали та виголошували анафеми». На Полтавщині священники, які перейшли до ПЦУ, зазнали тиску від УПЦ

Усі священники на Полтавщині, які перейшли від Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України, зазнавали тиску та погроз від духовенства. Про це повідомив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк 4 листопада.
Він додав, що ПЦУ у Полтавській області «не ставить ніяких відмінностей» між служителями Православної церкви України та тими, хто нещодавно перейшов.
Нагадаємо, Кременчуцька єпархія УПЦ заперечувала звинувачення у залякуванні їх служителів і жодних фактів утиску або погроз вони не виявляли. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.
Фото ілюстративне
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