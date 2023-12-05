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«Проклинали та виголошували анафеми». На Полтавщині священники, які перейшли до ПЦУ, зазнали тиску від УПЦ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 62

 

ПЦУ у Полтавській області «не ставить ніяких відмінностей» між священниками

Усі священники на Полтавщині, які перейшли від Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України, зазнавали тиску та погроз від духовенства. Про це повідомив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк 4 листопада.

— Їм слали смс-ки, телефонували, то їх проклинали, вважали їх зрадниками, виголошували анафеми, — сказав Федір Бубнюк.

Він додав, що ПЦУ у Полтавській області «не ставить ніяких відмінностей» між служителями Православної церкви України та тими, хто нещодавно перейшов.

Нагадаємо, Кременчуцька єпархія УПЦ заперечувала звинувачення у залякуванні їх служителів і жодних фактів утиску або погроз вони не виявляли. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

Фото ілюстративне

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ПЦУ УПЦ (МП) віряни погрози
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