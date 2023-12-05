«Проклинали та виголошували анафеми». На Полтавщині священники, які перейшли до ПЦУ, зазнали тиску від УПЦ

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Усі священники на Полтавщині, які перейшли від Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України, зазнавали тиску та погроз від духовенства. Про це повідомив митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк 4 листопада.

— Їм слали смс-ки, телефонували, то їх проклинали, вважали їх зрадниками, виголошували анафеми, — сказав Федір Бубнюк.

Він додав, що ПЦУ у Полтавській області «не ставить ніяких відмінностей» між служителями Православної церкви України та тими, хто нещодавно перейшов.

Нагадаємо, Кременчуцька єпархія УПЦ заперечувала звинувачення у залякуванні їх служителів і жодних фактів утиску або погроз вони не виявляли. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

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