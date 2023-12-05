У Кременчуцькому районі поліціянти витягли жінку з палаючого будинку

Вчора, 4 грудня, у селі Нова Знамʼянка Кременчуцького району поліціянти витягли з палаючого будинку 54-річну жінку. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Детальніше у відео.

За словами поліціянтів, на той момент вони їхали на виклик, щодо ДТП з потерпілими у селі Майбородівка та побачили пожежу, тоді зупинилися, аби зʼясувати, що горить. Розбили вікно будинку, що палав, та витягнули жінку на вулицю.