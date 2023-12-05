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Надзвичайні новини

Вчора ввечері у Кременчуцькому районі автобус на смерть збив пішохода

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 526

 

Пішохід отримав травми, від яких помер на місці

Вчора, 4 грудня, близько 18.00, у селі Майбородівка Кременчуцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Головне управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, пасажирський автобус ПАЗ, яким керував 63-річний чоловік, наїхав на 30-річного пішохода. Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, від яких помер на місці.

 

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Кременчуцький район Майбородівка
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