На щиті повернувся морський піхотинець з Кременчуччини Максим Станкевич

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Вчора, 4 грудня, у Горішніх Плавнях попрощалися із матросом морської піхоти ЗСУ Максимом Станкевичем, який загинув при звільненні Херсонщини. Максима поховали з військовими почестями на Салівському сільському кладовищі Східного старостинського округу.

Народився Максим Леонідович Станкевич 24 серпня 2000 року в селі Княжин Житомирської області. Після закінчення 9 класів Княжинської середньої школи навчався в Турчинівському професійному ліцеї на тракториста-машиніста та отримав водія категорії С.

У 2019-2021 рр. проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім працював на підприємствах Бердичева.

2 листопада 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 23 листопада 2023 року під час штурмових дій матрос морської піхоти Збройних Сил України Максим Станкевич героїчно загинув поблизу села Кринки Херсонської області.