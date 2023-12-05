Як у Кременчуці планують боротися з безробіттям у найближчі два роки

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Як у Кременчуці планують боротися з безробіттям у найближчі два роки, стало відомо з Програми зайнятості населення Кременчуцької міської територіальної громади на 2024–2026 роки, яку затвердили на сесії Кременчуцької міської ради 1 грудня.

У Кременчуцькій громаді протягом 10 місяців поточного року 2702 людини мали статус безробітного. Станом на 1 листопада на обліку перебувало 437 безробітних громади.

Разом з тим, роботодавці надали до Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості протягом січня-жовтня 2023 року 4166 вакансій. Станом на 1 листопада в базі даних служби зайнятості налічувалось 744 актуальних вакансії.

1020 громадян отримали роботу у січні-жовтні 2023 року (зокрема за цивільноправовими договорами та самостійно). З них працевлаштували 651 безробітного (самостійно, за направленням, за цивільноправовими договорами). Рівень працевлаштування безробітних становив 24,1%.

За проведеним моніторингом, з початку 2023 року на території Кременчуцької громади створили 1008 нових робочих місць шляхом реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що на 38,6% більше, ніж за відповідний період минулого року (за 9 місяців 2022 року — 727 робочих місць).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 331, роботодавцям компенсують витрати на зарплати за працевлаштованих переселенців. Станом на 1 листопада у Кременчуці компенсацію отримали 162 роботодавці за 399 працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.





Щоб подолати безробіття у Кременчуці, у програмі на 2024–2026 роки заплановане наступне:

працевлаштування незайнятих громадян, у тому числі шляхом компенсації витрат роботодавцю, у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування;

навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації безробітних;

організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру;

залучення безробітних до підприємницької діяльності шляхом надання одноразової допомоги для відкриття власної справи;

реалізація додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, сприяти соціальній адаптації переселенців та військовослужбовців, які повернулися з зони проведення воєнних дій.

Практичні результати програми мають бути такими:

охопити активними формами зайнятості 1200 безробітних;

забезпечити тимчасову зайнятість, організувавши проведення громадських робіт, спрямованих на вирішення суспільних потреб територіальної громади, за участю 114 людей;

організувати суспільно корисні роботи для працевлаштування безробітних, що виконуються в умовах воєнного стану з максимальним залученням переселенців;

стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування для працевлаштування 20 безробітних;

для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці забезпечити проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 30 безробітних.

За проведеним моніторингом, за січень-жовтень 2023 року до виконання суспільно корисних робіт у Кременчуцькій громаді залучили 544 зареєстрованих безробітних та переселенців; до громадських робіт — 39 осіб.

Також у документі йдеться, що впродовж січня-жовтня поточного року за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 82 людини, які мали статус безробітного. 197 осіб отримали ваучер на навчання.