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Надзвичайні новини, Полтавщина

«Бив ножем з такою силою, що той зламався»: чоловіку, який зарізав жінку, вручили підозру

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 198

 
Наразі чоловік знаходиться під вартою

Чоловіку, підозрюваному у тому, що він 3 грудня зарізав в Опішні 33-річну жінку, вручили підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік напідпитку прийшов із сусіднього села в Опішню до колишньої дружини, аби зʼясувати стосунки.

Під час сварки підозрюваний понад 10 разів вдарив жінку кухонним ножем у різні частини тіла. Від сили ударів ніж зламався, пише прокуратура.

Нагадаємо, що жінку знайшли мертвою у її будинку.

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Автор: Дарія Згура
Теги: вбивство прокуратура Полтавщини
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