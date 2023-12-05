Вчора у Кременчуцькому районі горів житловий будинок

Вчора, 4 грудня, о 18.24 на вулиці Великий Шлях у селі Нова Знамʼянка горів житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 20.27. Вогонь знищив шиферну покрівлю, вхідні та міжкімнатні двері, три вікна, дерев’яний навіс, бойлер, велосипед, холодильник, кухонні шафи та інші речі, які були у будинку.
Також вогонь пошкодив дерев’яну шафу, телевізор та інші речі й закоптив стіни та стелю.
Травмованих чи загиблих немає.
До гасіння залучилася 14-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
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