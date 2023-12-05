На Полтавщині жінку засудили за те, що жила з чоловіком, а видала себе за матір-одиначку

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На Полтавщині жінку засудили за те, що жила з чоловіком, а видала себе за матір-одиначку. Відповідний вирок ухвалив Гадяцький районний суд.

Жінка має на утриманні трьох неповнолітніх дітей: дочку та двох близнюків. З кінця 2018 року вона жила разом з біологічним батьком своєї доньки, вела спільне господарство, виховувала дитину, але не перебувала і не перебуває з ним в зареєстрованому шлюбі.

Вона звернулася до управління соціального захисту населення із письмовою заявою, аби їй призначили соціальну допомогу від держави як одинокій матері на утримання неповнолітньої доньки. У заяві зазначалося, що жінка не живе з батьком своєї дитини. 1 березня по 30 червня 2020 року їй виплачували 1 311 грн щомісячно, з 1 листопада по 31 серпня 2020 року – 1 391 грн щомісячно, котрі перераховували на особистий рахунок у «Приватбанку».

Потім «мати-одиначка» ще два рази звернулася до управління соціального захисту населення. Їй нарахували з 1 грудня 2020 року по 31 травня 2021 року 1 225 грн щомісяця. А потім з 1 квітня по 30 червня 2022 року виплачували 1 556 грн щомісячно, з 1 липня по 30 вересня 2022 року – 1 657 грн щомісячно.

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України та кваліфікував її дії як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, і кваліфікував її дії як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та підтвердила, що з моменту народження дочки проживала однією сім`єю разом з біологічним батьком дитини у нього вдома, з яким вели спільне господарство. Чоловік не працював, свекруха не допомагала. Тому, опинившись у скрутному матеріальному становищі, вона вирішила скористатися правом отримати допомогу та подавала тричі відповідні заяви. На даний час вона відшкодувала державі незаконно отримані кошти.

Суд одразу призначив обвинуваченій покарання у вигляді 1 року позбавлення волі, але потім замінив його на 1 рік іспитового строку.

*Фото ілюстративне