Сластіонові школи: культурний спадок Полтавщини

Архітектор вирізняв кілька рис, притаманних саме українській архітектурі і активно застосовував їх під час будівництва шкіл
Сластіонові школи, або школи Лохвицького земства - загальновживана назва навчальних комплексів, розташованих в межах території колишнього Лохвицького повіту Полтавської губернії.
У червні 2018 року першим семи школам було надано статус пам'яток місцевого значення.
Наразі віднайшли понад 50 таких будівель, здебільшого вони розташовані на Полтавщині, хоча зустрічаються й в інших областях.
3 травня 1908 року прийняли закон щодо впровадження в межах Російської імперії обов'язкової загальної початкової освіти. З цією метою й почали створення мережі навчальних закладів, кошти на спорудження яких виділило Міністерство народної просвіти. Реалізацію даної програми поклали насамперед на земства. Полтавська губернія стала однією з перших, де розгорнулося будівництво навчальних закладів.
В 1909 році Лохвицька земська управа замовила українському архітектору Опанасу Григоровичу Сластіону розробити вісім проєктів шкіл. В цих проєктах впроваджено розроблені ним ще 1903 року теоретичні положення щодо архітектурно-художнього вигляду будівель в українському національному стилі.
Опанас Георгійович Сластіон вирізняв кілька рис, притаманних традиційній українській архітектурі і активно застосовував їх під час будівництва шкіл:
Віктор Чепелик у книзі «Український архітектурний модерн» так писав про ці будівлі:
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