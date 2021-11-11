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На стіні Кременчуцької художньої галереї з'явилися щука, мечі та міст

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 527 Коментарів: 1

 

Закінчили створення муралу «Кременчук: відродження історичної та культурної пам'яті»

Завершилося створення муралу «Кременчук: відродження історичної та культурної пам'яті» на стіні Кременчуцької художньої галереї. Про це повідомила директорка галереї Оксана Бойко.

Під час одного з етапів створення арт-об'єкту Оксана Бойко працювала аерогрофом і поділилася, що це її перший досвід в житті по розпису на 15 м. І вона у захваті!

Тепер останнім штрихом стане встановлення скульптурного панно, присвяченого Василю Устимовичу – лікарю, меценату, громадському діячу і засновнику дендропарку Устимівка.

Невдовзі планують урочисто відкрити новий мурал. Коли саме відбудеться ця подія, ТЪ повідомить додатково.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Оксана Бойко
Теги: галерея мурал Оксана Бойко
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Коментарі: 1

62
Roman A.:
Сьогодні, 19:23

Щось позитивне


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