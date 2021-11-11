На стіні Кременчуцької художньої галереї з'явилися щука, мечі та міст

Завершилося створення муралу «Кременчук: відродження історичної та культурної пам'яті» на стіні Кременчуцької художньої галереї. Про це повідомила директорка галереї Оксана Бойко.
Під час одного з етапів створення арт-об'єкту Оксана Бойко працювала аерогрофом і поділилася, що це її перший досвід в житті по розпису на 15 м. І вона у захваті!
Тепер останнім штрихом стане встановлення скульптурного панно, присвяченого Василю Устимовичу – лікарю, меценату, громадському діячу і засновнику дендропарку Устимівка.
Невдовзі планують урочисто відкрити новий мурал. Коли саме відбудеться ця подія, ТЪ повідомить додатково.
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