На стіні Кременчуцької художньої галереї з'явилися щука, мечі та міст

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 527 Коментарів: 1

Завершилося створення муралу «Кременчук: відродження історичної та культурної пам'яті» на стіні Кременчуцької художньої галереї. Про це повідомила директорка галереї Оксана Бойко.

Під час одного з етапів створення арт-об'єкту Оксана Бойко працювала аерогрофом і поділилася, що це її перший досвід в житті по розпису на 15 м. І вона у захваті!

Тепер останнім штрихом стане встановлення скульптурного панно, присвяченого Василю Устимовичу – лікарю, меценату, громадському діячу і засновнику дендропарку Устимівка.

Невдовзі планують урочисто відкрити новий мурал. Коли саме відбудеться ця подія, ТЪ повідомить додатково.