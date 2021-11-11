У Греції на чемпіонаті Європи кременчуцькі таеквондисти завоювали нагороди

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 409

ТелеграфЪ дізнався резулььтати наших спортсменів, які змагалися у категорії ветерани та юніори

З 26 до 31 жовтня у Греції відбувся чемпіонат Європи з таеквон-до ITF (international taekwondo federation). Змагання проходили в Іракліоні на острові Крит в Греції.

Двоє кременчужан змагалися на чемпіонаті Європи у складі збірної України. Руслан Біленький змагався у категорії ветерани. В особистому заліку спортсмен завоював бронзу, посівши третє місце. Руслан Біленький переміг спортсмена з Іспанії та Греції, проте поступився спортсмену з Чехії.

Руслан Біленький

Ще одна спортсменка Марія Короткова, вихованка спортінтернату ім. Піддубного. Марія, яка тренується під керівництвом тренера Артема Григоряна, спортсменка посіла 4 місце на чемпіонаті.

Кременчужани на чемпіонаті Європи

Вже завтра, 12 листопада, в Івано-Франківську стартує Кубок України у якому змагатимуться понад 20 спортсменів з Кременчука. Згодом у Білорусі відбудеться чемпіонат світу з таеквон-до ІТФ де поміряються силами Руслан Біленький та Марія Короткова.