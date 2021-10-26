Кременчуцькі ЦПМСД отримали 100 кисневих концентраторів, які пацієнти зможуть взяти додому

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 450

Апарати розподілятимуть між людьми, які проходять лікування під наглядом сімейних лікарів

До Кременчука надійшло 100 кисневих концентраторів, що використовуватимуться для допомоги киснезалежним кременчужанам, які проходять лікування в амбулаторних умовах.

Директор департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа повідомив, що обладнання передали на баланс ЦПМСД міста. Розподілятимуться вони за медичними показаннями між пацієнтами, які проходять лікування під наглядом сімейних лікарів.

Станом на 25 жовтня 8 киснезалежних кременчужан вже забезпечені кисневими концентраторами на дому.