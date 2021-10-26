Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчуцькі ЦПМСД отримали 100 кисневих концентраторів, які пацієнти зможуть взяти додому

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 450

 

Апарати розподілятимуть між людьми, які проходять лікування під наглядом сімейних лікарів

До Кременчука надійшло 100 кисневих концентраторів, що використовуватимуться для допомоги киснезалежним кременчужанам, які проходять лікування в амбулаторних умовах.

Директор департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа повідомив, що обладнання передали на баланс ЦПМСД міста. Розподілятимуться вони за медичними показаннями між пацієнтами, які проходять лікування під наглядом сімейних лікарів.

Станом на 25 жовтня 8 киснезалежних кременчужан вже забезпечені кисневими концентраторами на дому.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: кисневі концентратори COVID-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх