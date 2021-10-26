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Кременчук, Спорт

Шахи серед шоколаду: відбувся дитячий турнір «Кубок першорозрядників»

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 416

 

Вітаємо юних спортсменів

У неділю, 24 жовтня, у Кременчуці в приміщенні Львівської майстерні шоколаду на вулиці Соборній, 4/28 розпочався шаховий турнір «Кубок першорозрядників», який проводить Федерація шахів Кременчука та спортивний клуб «Нафтохімік» за підтримки ТМ «Energy». Змагання триватимуть протягом двох місяців, грають щовихідні об 11.00. Загалом 10 учасників змагатимуться за коловою системою протягом 9 турів.

Мета змагань - підтримання ігрової практики шахістів міста шкільного віку зі стандартним для Чемпіонатів України, Європи та світу контролем часу 90 хв + 30 сек за кожний хід, починаючи з першого, з добавленням 30 хвилин після 40 ходу для закінчення партії кожному гравцеві.

Турнір проводиться серед десяти учасників шкільного віку Кременчука.
До першорозрядників Артема Титянюка, Мирослава Сердюка, Володимира Кибкала, Михайла Швачича та Аліси Романченко долучились переможці відбору - шахісти другого розряду (першорозрядники майбутні, безумовно) Микола Береговий, Віктор Акімочкін, Максим Поливко, Михайло Кибкало та Андрій Карпов.

За підсумками першого ігрового дня Віктор Акімочкін переміг Михайла Кибкала, а Володимир Кибкало та Мирослав Сердюк у напруженому двогодинному матчі зіграли внічию.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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