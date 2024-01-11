На Полтавщині пенсіонер до смерті побив свого друга, бо той його обматюкав

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 864 Коментарів: 1

Побитий чоловік кілька днів лежав вдома, поки сестри не викликали йому «швидку». Пізніше помер у реанімації

На Полтавщині пенсіонер, інвалід І групи до смерті побив свого 62-річного друга, бо той його нецензурно вилаяв. Вирок нападнику 5 січня виніс Пирятинський районний суд Полтавської області.

26 червня 2023 року двоє чоловіків випивали самогон. Близько 16.00 між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Уродженець міста Пирятин ударив рукою в голову друга, від чого той втратив рівновагу та впав на ліжко. Потім нападник стягнув за ноги потерпілого на підлогу та продовжив бити його ногами та дерев'яним бильцем від ліжка в голову, тулуб та по руках і ногах. Той отримав садна, підшкірні та мозкові крововиливи, переломи кількох ребер.

Що сказав нападник

У судовому засіданні пирятинець вину у вчиненні злочину визнав та розповів, що після бійки він допоміг товаришу піднятися, поклав його на ліжко, і вони заснули. А коли зранку прокинулись, він пропонував другові чарочку, щоб помиритися, але той відмовився. Потерпілий нічого не просив і не казав, тому обвинувачений і не викликав «швидку». На наступний день, 27 червня, прийшла сестра потерпілого, а 28 червня вона прийшла знову, подзвонила до іншої сестри, вони викликали «швидку». Тоді побитого чоловіка забрали до лікарні.

Пенсіонер у вчиненому каявся, просив пробачення у сестри постраждалого, сказав, що шкодує про вчинене, бо вони з потерпілим дружили. Та зізнався, що він жив у друга з жовтня і до самої події, винаймав у нього будинок та був квартирантом. Сварок та бійок між ними раніше не було, це їх перша сварка, яка переросла в бійку.

Захисник обвинуваченого просив при призначенні його підзахисному покарання врахувати як пом'якшувальну обставину щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що обвинувачений є інвалідом І групи, пенсіонером, а тому призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Що сказали племінниця та сестри померлого

Як виявилося, племінниця потерпілого також була у будинку під час сварки. Під час бійки вона намагалася заступитися за дядька і закривала його собою, проте нападник вдарив і її теж. Потім вона казала дядькові, щоб він підіймався, а той відповів, що не може встати, мабуть, ребра перебиті. Пізніше у будинок прийшли дві сестри потерпілого, одна з них приїхала зі своїм чоловіком, вони разом переклали побитого чоловіка на диван та поїхали додому.

Ввечері наступного дня, 27 червня, одна із сестер привезла брату поїсти, він потрошку балакав і сказав, що, мабуть, нападник йому не тільки ребра поламав, а й хребет, бо поворухнутися не може. Їсти він не міг, лише зробив пару ковтків. Уранці 28 червня потерпілий лежав з відкритими очима і робив такі рухи, ніби курить сигарету. Родичі дали йому закурити, але в нього не вийшло. Тоді родичі викликали сімейну лікарку, вона обдивилася побитого чоловіка і викликала «швидку» та поліцію. Коли приїхав наряд поліції, чоловік вже не балакав, «швидка» зробила йому знеболювальний укол і повезла у Пирятинську лікарню. Там потерпілому зробили рентген, який показав, що у нього 5 чи 6 ребер зламано, у голові велика гематома. Лікарі сказали, що шансів вижити мало і забрали його в реанімацію.

28 і 29 червня потерпілий побув у реанімації, а вранці родичам подзвонили з поліції й повідомили, що він помер. Смерть настала внаслідок тупої травми голови, яка супроводжувалась крововиливами під оболонки головного мозку з явищами його забою. Сестра померлого просила призначити обвинуваченому покарання згідно із законом і сказала, що пробачення він у неї не просив та щирого каяття від нього вона не почула.

Що вирішив суд

Суддя не побачив в діях обвинуваченого щирого каяття, оскільки його дії та поведінка у судових засіданнях не свідчать про те, що він виражає щирий жаль, осуд своєї поведінки та готовий понести заслужене покарання. Також він не намагався відшкодувати матеріальну та моральну шкоду сестрі загиблого. Обставиною, що обтяжує покарання, стало те, що нападник перебував у стані алкогольного сп`яніння на момент бійки.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. Також з вбивці в дохід держави стягнуть 1 434 грн за проведення експертизи.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Пирятинський районний суд Полтавської області.