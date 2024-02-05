Зменшення зарплати та заощаджень. Нардеп Юрій Шаповалов подав декларацію за 2022 рік

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 278 Коментарів: 1

За 2022 рік на посаді народного депутата України Юрій Шаповалов заробив 396 тисяч 219 гривень — це понад 30 тисяч гривень щомісячно. У порівнянні з 2021 роком, зарплата нардепа від Кременчука зменшилась на 117 тисяч.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Розміри заощаджень депутата також зменшилась. У порівнянні з декларацією за 2021 рік, грошові активи у готівці зменшились з понад 15 мільйонів гривень до 11 млн 620 тисяч гривень.

Дохід дружини депутата Євгенії Шаповалової збільшився у порівнянні з 2021 роком — з понад 5 мільйонів гривень до більше 8 мільйонів гривень. У 2022 році Євгенія Шаповаловова отримала у подарунок понад 300 тисяч гривень від Лариси Руденко. За даними Clarity Project, Лариса Руденко є підприємицею, має один спільний мобільний телефон з Тетяною Шаповаловою, першою дружиною народного депутата.

Нагадаємо, Юрій Шаповалов подав декларацію за 2021 рік.