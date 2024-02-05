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Зменшення зарплати та заощаджень. Нардеп Юрій Шаповалов подав декларацію за 2022 рік

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 278 Коментарів: 1

 

Зарплата нардепа від Кременчука зменшилась на 117 тисяч

За 2022 рік на посаді народного депутата України Юрій Шаповалов заробив 396 тисяч 219 гривень — це понад 30 тисяч гривень щомісячно. У порівнянні з 2021 роком, зарплата нардепа від Кременчука зменшилась на 117 тисяч. 

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Розміри заощаджень депутата також зменшилась. У порівнянні з декларацією за 2021 рік, грошові активи у готівці зменшились з понад 15 мільйонів гривень до 11 млн 620 тисяч гривень. 

Дохід дружини депутата Євгенії Шаповалової збільшився у порівнянні з 2021 роком — з понад 5 мільйонів гривень до більше 8 мільйонів гривень. У 2022 році Євгенія Шаповаловова отримала у подарунок понад 300 тисяч гривень від Лариси Руденко. За даними Clarity Project, Лариса Руденко є підприємицею, має один спільний мобільний телефон з Тетяною Шаповаловою, першою дружиною народного депутата.

Нагадаємо, Юрій Шаповалов подав декларацію за 2021 рік.

 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: декларація Юрій Шаповалов
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 19:01

А чого тільки за 2022-й, а де за 2023-й? Бідняга, мабуть недоїдає... Бачте як на ХВото збліднів... Все про нарід думає... Недосипає...


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