Жителів Кременчука запрошують на вебінар від Ferrexpo Education Hub про створення ефективного резюме

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 149 Новини компаній

7 лютого о 18.00 Ferrexpo Education Hub проведе безплатний вебінар на актуальну тему «Резюме, яке привертає увагу». Цей захід стане у пригоді всім, хто прагне знайти роботу своєї мрії, навчившись мистецтва створення унікального резюме.

Спікерка Анна Меламед — кар’єрна коучка та профорієнтаторка дорослих з багаторічним досвідом, поділиться своїми знаннями та рекомендаціями. Учасники дізнаються, як правильно писати резюме без застосування звичних шаблонів, як донести до роботодавця свою унікальність, а також ознайомляться з важливими деталями та нюансами його оформлення.

Окрім цього, вебінар передбачає відповіді на питання учасників та можливість спільно вдосконалити власні резюме.

Захід безплатний, але потребує попередньої реєстрації. Зареєструватися можна ТУТ.

Додаткова інформація про цей та інші безплатні івенти — Освітній хаб Ferrexpo.