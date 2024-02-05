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Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці відкрили меморіальну дошку Герою України Максиму Кагалу

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 442

 

Меморіальна дошка висітиме на фасаді закладу освіти, де навчався Герой

На будівлі кременчуцької гімназії №3 відкрили меморіальну дошку Герою України Максиму Кагалу. Саме в цій школі промайнули шкільні роки Максима Кагала. 2 лютого на відкритті вчителі школи згадували Максима як надзвичайного учня, пригадуючи про нього лише найкраще. 

На урочистому відкритті були присутні побратими, мама Тетяна, друзі та небайдужі кременчужани. 

Взірець у спорті, взірець у військовій справі. Макс був твердим плечем, на яке можна обпертися. Пам'ятайте, що на таких воїнах тримається Україна, - зазначив побратим Дмитро. 

Кагал Максим Володимирович (01.12.1991, Кременчук - 25.03.2022, Маріуполь Донецької обл., похований 16.01.2023 у рідному місті) — військовик, спортсмен. Старший лейтенант. Герой України (2022, посмертно). З дитинства захоплювався спортом. Чемпіон і бронзовий призер першості світу з кікбоксингу за версією ISKA (2014), переможець турнірів із регбі, воєнізованого кросу та стрільби, боксу, рукопашного бою серед військових частин і з’єднань. Закінчив Кременчуцький технікум залізничного транспорту (2010) та Кременчуцький університет ім. М. Остроградського (2014).

Від 2015 у складі окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України брав участь в захисті України від початку російсько-української війни. З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого 2022 був командиром взводу. Під час оборони Маріуполя він особисто та підрозділи під його командуванням знищили значну кількість живої сили та декілька одиниць військової техніки ворога. Загинув під час авіаудару.

Щороку 25 березня в Кременчуці планують проводити забіг героїв пам’яті Максима Кагала. У вересні 2022 частину вулиці Першотравнева перейменували на його честь.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Кременчук Офіційний
Теги: війна воїни світла Герой України Максим Кагал меморіальна дошка
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