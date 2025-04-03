Підвищення цін на м'ясо та коливання вартості пального: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

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Зростає в регіоні також і вартість буряка

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 3 квітня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня підвищилася вартість м'яса, зокрема свинини і яловичини. Дорожчає також і буряк. А от ціни на пальне різняться: дизпаливо та бензин дорожчають, а от вартість бензину дещо знизилася.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

свинина — на 2,70 грн за 1 кг;

яловичина — на 2,00 грн за 1 кг;

буряк — на 1,00 за 1 кг;

дизельне пальне — на 0,25 грн за 1 л;

газ скраплений для автомобілів — на 0,25 грн за 1 л.

подешевшали:

бензин (марки А-92, А-95) — на 0,25 грн за 1 л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині спостерігалося підвищення цін на яйця та овочі.