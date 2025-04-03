У Кременчуці суд виніс вирок чоловіку, який торік під час сварки стріляв у жінку

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У Кременчуці суд виніс вирок чоловіку, який торік із пневматичної рушниці вистрелив у жінку. Про це йдеться у вироку Крюківського районного суду від 31 березня.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 6 жовтня 2024 року близько 21.30 на вулиці Лікаря Бончука. Обвинувачений вийшов на подвір’я із пневматичною рушницею, зарядженою металевими кулями. Він помітив, що на вулиці біля його двору зупинився автомобіль, з якого вийшов чоловік та викинув сміття у сміттєвий бак поруч із подвір’ям. Власник домоволодіння зробив чоловікові зауваження, яке переросло у словесний конфлікт. Далі із машини вийшла жінка, яка стала поблизу машини обличчям до приватного будинку. Після цього обвинувачений із відстані близько 20 м направив рушницю у бік жінки та вистрелив.

За висновками медиків, потерпіла отримала одиночне проникаюче вогнепальне кульове поранення черевної порожнини. За ступенем тяжкості така травма відноситься до тяжких, які небезпечні для життя в момент їх отримання.

На суді обвинувачений свою вину визнав та щиро розкаявся у скоєному. Проте заявив, що 700 тисяч гривень моральної шкоди, про яку заявила потерпіла, вважає завищеною.

Суд визнав чоловіка винним у спричиненні умисних тяжких травм потерпілій та призначив йому покарання строком на 5 років позбавлення волі, проте звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, 2 роки іспитового строку. Крім того, обвинувачений має сплатити потерпілій 300 тисяч гривень моральних збитків.