У Кременчуці Держпродспоживслужба не змогла перевірити бізнес дружини мера: на місце викликали поліцію

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На місце перевірки фахівці викликали поліцію щодо «відмови в допуску до здійснення позапланового заходу державного контролю та вчинення опору представникам влади під час виконання ними службових обов’язків»

Цьогоріч наприкінці січня фахівці Держпродспоживслужби у Кременчуці намагались провести позапланову перевірку кафе «Львівська майстерня шоколаду» — уповноваженою особою суб’єкта господарювання є дружина міського голови Віталія Малецького Марина Малецька. Водночас адвокат Алла Рудницька, що була на місці перевірки, відмовила органам контролю у проведенні перевірки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з відповіді на запит Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області за 2 квітня.

На місце перевірки фахівці викликали поліцію щодо «відмови в допуску до здійснення позапланового заходу державного контролю та вчинення опору представникам влади під час виконання ними службових обов’язків».

Що ще відомо про цей інцидент

У своєму листі до «Кременчуцького Телеграфа» місцевий підприємець, що надає юридичні послуги, Сергій розповів, що під час спроб Держпродспоживслужбою провести перевірку у закладі громадського харчування на місці перебували і працівники комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія», зокрема, заступниця директора та один з кореспондентів, які знімали події та спілкувались органами перевірки.

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— Кременчуцький міський голова Малецький Віталій Олексійович, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби безпосередньо (або через директора комунального підприємства, який йому підпорядкований) надав вказівку працівникам комунального підприємства прибути на місце проведення перевірки і проводити діяльність ФОП Малецької Марини Леонідівни (м.Кременчук, вул.Соборна 4/28) та проводити відеозйомку подій і спілкування з перевіряючим . Працівники КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» перебували на місті проведення перевірки у свій робочий час та отримували за це заробітну плату (включаючи преміювання за січень 2025 року за високі досягнення в роботі) за рахунок міського бюджету Кременчука, — вказує Сергій.

Хто така Алла Рудницька

За інформацією Єдиного реєстру адвокатів України, на сьогодні Алла Рудницька веде індивідуальну адвокатську діяльність, свідоцтво отримала у 2021 році. За даними YouControl та Clarity Project, а також з Єдиного державного реєстру судових рішень, адвокатка надавала послуги кременчуцьким закладам освіти, співпрацювала з Крюківською районною адміністрацією, також представляє інтереси комунального підприємства «Теплоенерго».

Жінка реєструвалась як ФОП 2022 року, але нині він припинений.

Нагадаємо, приміщення, де нині працює заклад «Львівська майстерня шоколаду», згадувалось у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа» про приватизацію комунальних об'єктів місцевим бізнесом за копійки. ФОП «Радіонов Кирило Сергійович» пов’язаний з «Львівська майстерня шоколаду». За даними сервісу відкритих даних Youcontrol, пан Радіонов є керівником та бенефіціаром «Львівські шоколадні традиції».

З 2014 року щорічно отримує від виконкому погодження на розташування тимчасових споруд для продажу напоїв та їжі у парку Придніпровський, МПК, а також у попередні роки у сквері Сосновий.

А також є засновником ряду підприємств, принаймні два з яких також отримали право викупу кількох комунальних приміщень: про це ми розповімо пізніше.

Пан Радіонов також відомий спортсмен, майстер бездоріжжя, що неодноразово ставав чемпіоном України. Пробував себе у політиці. У 2013 році висувався від партії «Фронт змін» як депутат на окрузі, який «звільнився» через обрання нардепом гонщика Юрія Шаповалова (у 2010-2012 роках Шаповалов також був депутатом Кременчуцької міської ради від «Фронту Змін»).

Додамо, що торік місцева влада обговорювала роботу Держпродспоживслужби у Кременчуці. Місцевий депутат та бізнесмен Сергій Порчирян заявляв, що «багато підприємців і депутатів вже неодноразово чули інформацію в місті, що даний орган контролю, як кажуть «кошмарить бізнес». Міський голова Кременчука Віталій Малецький казав, що на цю службу було багато скарг від малого та середнього бізнесу. Кременчуцький депутат міської ради Микола Бокован розповів, що також спілкувався з підприємцями, які «вважають себе постраждалими від дій Держпродспоживслужби».

За словами кількох джерел «Телеграфа» у кременчуцьких бізнесових колах, вони не мали проблем з працівниками Держпродспоживслужби, втім додають, що мали від них деякі зауваження.