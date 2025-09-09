У Кременчуці оголосили осінній тримісячник чистоти і порядку

ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці оголосили осінній тримісячник чистоти і порядку

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 78

 

Його проводитимуть з 15 вересня по 15 грудня

8 вересня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради, ухвалили рішення про проведення осіннього тримісячника чистоти і порядку проводитиметься з 15 вересня по 15 грудня.

Протягом цього періоду керівники підприємств, навчальних закла­дів та установ мають організувати роботу з прибирання опалого листя та гілля на закріплених та прилеглих територіях, щоб не допустити змішування листя з побуто­вими відходами та утворення стихійних сміттєзвалищ.

КП «Благоустрій Кременчука» наводитиме лад на території парків, скверів, інших територій, які закріплені за цим комунальним підприємством.

Керуючі компанії ТОВ «Житлорембудсервіс», ТОВ «Будсервіс», ЖЕП «Перспектива» та КП «Комфортний дім» мають вжити заходів щодо приведення у належний стан цоколів будинків, парканів, прибудинкових територій, дитячих майдан­чиків, що перебувають на їх утриманні. А також організувати складування та вивезення опалого листя з прилеглої до житлових будинків території у дворах, забезпечуючи під’їзд спецавтотранспорту за попередньо узгодженим з КАТП 1628 графіком.

У рішення виконкому також зазначено, що власники приватних садиб повинні не допускати несанкціонованого складування гілок та сухої рослинності у невизначених для цього місцях, а жителі будинків, розміщених біля водовідвідних каналів, малих річок та водоймищ, мають сприяти дотриманню чистоти на спусках до води.

Усі комунальні підприємства, які у весняно-літній період проводили ремонти мереж, повинні за цей час відновити асфальтове покриття в місцях виконання ремонтних робіт на підземних інженерних мережах, а також забезпечити закриття відкритих колодязів на інженерних мережах зв’язку та тепло, — водо, — електропостачання, що перебувають на їх утриманні.

У період тримісячника чистоти і порядку КАТП 1628  безоплатно прийматиме вуличне сміття та гілля від комунальних підприємств, бюджетних організацій і установ.

Нагадаємо, весняний тримісячник чистоти й порядку стартував у Кременчуці 10 березня. Такі тримісячники чистоти у Кременчуці проводять двічі на рік — навесні та восени, аби прибрати опале листя та поліпшити санітарний стан території міста.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: виконком тримісячник чистоти Кременчук Благоустрій Кременчука КАТП 1628
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх