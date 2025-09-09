У Кременчуці оголосили осінній тримісячник чистоти і порядку

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 78

Його проводитимуть з 15 вересня по 15 грудня

8 вересня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради, ухвалили рішення про проведення осіннього тримісячника чистоти і порядку проводитиметься з 15 вересня по 15 грудня.

Протягом цього періоду керівники підприємств, навчальних закла­дів та установ мають організувати роботу з прибирання опалого листя та гілля на закріплених та прилеглих територіях, щоб не допустити змішування листя з побуто­вими відходами та утворення стихійних сміттєзвалищ.

КП «Благоустрій Кременчука» наводитиме лад на території парків, скверів, інших територій, які закріплені за цим комунальним підприємством.

Керуючі компанії ТОВ «Житлорембудсервіс», ТОВ «Будсервіс», ЖЕП «Перспектива» та КП «Комфортний дім» мають вжити заходів щодо приведення у належний стан цоколів будинків, парканів, прибудинкових територій, дитячих майдан­чиків, що перебувають на їх утриманні. А також організувати складування та вивезення опалого листя з прилеглої до житлових будинків території у дворах, забезпечуючи під’їзд спецавтотранспорту за попередньо узгодженим з КАТП 1628 графіком.

У рішення виконкому також зазначено, що власники приватних садиб повинні не допускати несанкціонованого складування гілок та сухої рослинності у невизначених для цього місцях, а жителі будинків, розміщених біля водовідвідних каналів, малих річок та водоймищ, мають сприяти дотриманню чистоти на спусках до води.

Усі комунальні підприємства, які у весняно-літній період проводили ремонти мереж, повинні за цей час відновити асфальтове покриття в місцях виконання ремонтних робіт на підземних інженерних мережах, а також забезпечити закриття відкритих колодязів на інженерних мережах зв’язку та тепло, — водо, — електропостачання, що перебувають на їх утриманні.

У період тримісячника чистоти і порядку КАТП 1628 безоплатно прийматиме вуличне сміття та гілля від комунальних підприємств, бюджетних організацій і установ.

Нагадаємо, весняний тримісячник чистоти й порядку стартував у Кременчуці 10 березня. Такі тримісячники чистоти у Кременчуці проводять двічі на рік — навесні та восени, аби прибрати опале листя та поліпшити санітарний стан території міста.