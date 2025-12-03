Олена Шуляк
Україна, Світ, Подорожі, Соціальний захист

В Україні стартувала програма «3000 км Україною»: хто і куди уже може поїхати безоплатно

Сьогодні, 07:45

 Квитки за кілометри можна оформлювати вже з 3 грудня

Уряд запустив перший етап програми «3000 км Україною», яка дозволяє мешканцям прифронтових територій та їхнім рідним подорожувати залізницею за бонусні кілометри. У грудні програма працюватиме у тестовому режимі. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Ініціатива передбачає можливість використати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли у поїздах залишаються вільні місця. Кілометри можна витратити на до чотирьох поїздок у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті+.

Оформлення квитків за кілометри відкриється 3 грудня з 10.00 у застосунку «Укрзалізниці». Вирушати в дорогу за програмою можна з 5 грудня.

«Укрзалізниця» компенсуватиме витрати за рахунок динамічного ціноутворення і державного співфінансування пасажирських перевезень. У І кварталі 2026 року планують запустити механізм, який покриватиме різницю між доступними тарифами та реальними витратами на перевезення.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
  • №103/104 Барвінкове – Львів;
  • №109/110 Львів – Миколаїв;
  • №115/116 Суми – Київ;
  • №121/122 Миколаїв – Київ;
  • №127/128 Львів – Запоріжжя;
  • №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;
  • №143/144 Суми – Рахів;
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
  • №45/44 Харків – Ужгород;
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя;
  • №53/54 Дніпро – Одеса;
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;
  • №773/774 Київ – Конотоп;
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя;
  • №886/888 Фастів – Чернігів;
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступні також:

  • дитячі купе у поїздах №15/16, №17/18, №41/42;
  • місця 2 класу у Інтерсіті+ №719/720, №723/722, №731/732.

У «Укрзалізниці» зазначають, що рейси обрали після аналізу заповнюваності — щоб підтримати саме мешканців прифронтових регіонів. У майбутньому поза піковими періодами компанія планує виділяти до 250 тис. місць щомісяця.

Як скористатися програмою:

  1. Завантажити або оновити застосунок УЗ та верифікувати акаунт через «Дія.Підпис».
  2. Обрати позначку «3000» → «Взяти участь».
  3. Під час оформлення квитка кілометри спишуться автоматично.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував «УЗ-3000» як частину програми зимової підтримки українців. Її реалізують паралельно з фінансовим порятунком «Укрзалізниці», якій цього року вже виділено 13 млрд грн і ще 15 млрд — заплановано на 2026 рік. Кабмін уточнив, що додаткових коштів на «УЗ-3000» бюджет не витрачатиме, а ресурс для проекту залізниця знайде за рахунок оптимізації власних видатків. Діятиме програма протягом 4 місяців.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця зимова підтримка
