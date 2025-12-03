В Україні стартувала програма «3000 км Україною»: хто і куди уже може поїхати безоплатно

Уряд запустив перший етап програми «3000 км Україною», яка дозволяє мешканцям прифронтових територій та їхнім рідним подорожувати залізницею за бонусні кілометри. У грудні програма працюватиме у тестовому режимі. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Ініціатива передбачає можливість використати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли у поїздах залишаються вільні місця. Кілометри можна витратити на до чотирьох поїздок у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті+.
Оформлення квитків за кілометри відкриється 3 грудня з 10.00 у застосунку «Укрзалізниці». Вирушати в дорогу за програмою можна з 5 грудня.
«Укрзалізниця» компенсуватиме витрати за рахунок динамічного ціноутворення і державного співфінансування пасажирських перевезень. У І кварталі 2026 року планують запустити механізм, який покриватиме різницю між доступними тарифами та реальними витратами на перевезення.
У «Укрзалізниці» зазначають, що рейси обрали після аналізу заповнюваності — щоб підтримати саме мешканців прифронтових регіонів. У майбутньому поза піковими періодами компанія планує виділяти до 250 тис. місць щомісяця.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував «УЗ-3000» як частину програми зимової підтримки українців. Її реалізують паралельно з фінансовим порятунком «Укрзалізниці», якій цього року вже виділено 13 млрд грн і ще 15 млрд — заплановано на 2026 рік. Кабмін уточнив, що додаткових коштів на «УЗ-3000» бюджет не витрачатиме, а ресурс для проекту залізниця знайде за рахунок оптимізації власних видатків. Діятиме програма протягом 4 місяців.
