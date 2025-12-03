В Україні стартувала програма «3000 км Україною»: хто і куди уже може поїхати безоплатно

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 73

Квитки за кілометри можна оформлювати вже з 3 грудня

Уряд запустив перший етап програми «3000 км Україною», яка дозволяє мешканцям прифронтових територій та їхнім рідним подорожувати залізницею за бонусні кілометри. У грудні програма працюватиме у тестовому режимі. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Ініціатива передбачає можливість використати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли у поїздах залишаються вільні місця. Кілометри можна витратити на до чотирьох поїздок у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті+.

Оформлення квитків за кілометри відкриється 3 грудня з 10.00 у застосунку «Укрзалізниці». Вирушати в дорогу за програмою можна з 5 грудня.

«Укрзалізниця» компенсуватиме витрати за рахунок динамічного ціноутворення і державного співфінансування пасажирських перевезень. У І кварталі 2026 року планують запустити механізм, який покриватиме різницю між доступними тарифами та реальними витратами на перевезення.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

№143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступні також:

дитячі купе у поїздах №15/16, №17/18, №41/42;

місця 2 класу у Інтерсіті+ №719/720, №723/722, №731/732.

У «Укрзалізниці» зазначають, що рейси обрали після аналізу заповнюваності — щоб підтримати саме мешканців прифронтових регіонів. У майбутньому поза піковими періодами компанія планує виділяти до 250 тис. місць щомісяця.

Як скористатися програмою:

Завантажити або оновити застосунок УЗ та верифікувати акаунт через «Дія.Підпис». Обрати позначку «3000» → «Взяти участь». Під час оформлення квитка кілометри спишуться автоматично.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував «УЗ-3000» як частину програми зимової підтримки українців. Її реалізують паралельно з фінансовим порятунком «Укрзалізниці», якій цього року вже виділено 13 млрд грн і ще 15 млрд — заплановано на 2026 рік. Кабмін уточнив, що додаткових коштів на «УЗ-3000» бюджет не витрачатиме, а ресурс для проекту залізниця знайде за рахунок оптимізації власних видатків. Діятиме програма протягом 4 місяців.