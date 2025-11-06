Уряд виділяє 10 млрд грн на виплати по програмі «Зимова підтримка»: хто може отримати 1000 грн

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 4

Ще 4,4 млрд грн передбачено на одноразові виплати по 6500 грн для українців, які перебувають у складних життєвих обставинах

Кабінет міністрів України очікує близько 10 мільйонів заяв на отримання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка». Про це сьогодні повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, у держбюджеті на відповідні виплати передбачено майже 10 млрд грн. Ще 4,4 млрд грн закладено на одноразові виплати по 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

— Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей, - підкреслив Денис Улютін.

Він додав, що ці гроші можуть бути використані для оплати комунальних послуг, ліків, теплого одягу та інших базових потреб. Заявки на виплату 1000 грн прийматимуть з 15 листопада до 15 грудня 2025 року. Після цього кошти надходитимуть поступово. Передбачається, що скористатися підтримкою можна буде протягом пів року, однак остаточний строк ще не узгоджений.

Минулого року зимову допомогу у 1000 грн отримали понад 14 мільйонів українців. За даними премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, 57% отриманих коштів люди витратили на оплату комунальних послуг. Вона відреагувала на закиди щодо популізму урядової програми.

— Я не вважаю це популізмом. Війна триває, ми заможнішими не стаємо, ця програма має підтримати людей у зимовий період, — зазначила Юлія Свириденко.

Хто зможе отримати 1000 грн

Виплата передбачена для всіх громадян України, як дорослих, так і дітей. Водночас програма має кілька важливих обмежень. Отримати кошти не зможуть:

люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

українці, які знаходяться за кордоном.

Як подати заявку

Як і минулої зими, подати заявку можна буде в електронному вигляді через «Дію». Для цього потрібно:

мати реєстраційний номер платника податків;

авторизуватися у «Дії»;

підтвердити перебування на території України;

обрати послугу «Зимова підтримка»;

подати заяву та, за потреби, відкрити спецрахунок, якщо не відкривали минулої зими.

Для тих, хто не користується застосунком «Дія», передбачений альтернативний механізм. Звернувшись до одного з банків-партнерів, можна оформити картку «Національний кешбек», на яку буде зараховано кошти.

На що можна витратити гроші

Формат використання коштів залишається таким самим, як минулої зими. Виплату у 1000 грн можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

послуги зв’язку;

медичні послуги та придбання ліків;

юридичні послуги;

спорт та освітні послуги;

розваги та культурні заходи;

благодійність;

купівлю військових облігацій;

ветеринарні послуги.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Разом з програмою грошової підтримки уряд запускає проєкт безплатних поїздок «Укрзалізниці» на відстань до 3000 км та безкоштовний комплексний медичний огляд для людей 40+.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільони дітей.

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.