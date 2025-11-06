Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: резолюція, що визначає проблеми й напрямки дії
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

Уряд виділяє 10 млрд грн на виплати по програмі «Зимова підтримка»: хто може отримати 1000 грн

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 4

  

Ще 4,4 млрд грн передбачено на одноразові виплати по 6500 грн для українців, які перебувають у складних життєвих обставинах

Кабінет міністрів України очікує близько 10 мільйонів заяв на отримання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка». Про це сьогодні повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, у держбюджеті на відповідні виплати передбачено майже 10 млрд грн. Ще 4,4 млрд грн закладено на одноразові виплати по 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

— Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей, - підкреслив Денис Улютін.

Він додав, що ці гроші можуть бути використані для оплати комунальних послуг, ліків, теплого одягу та інших базових потреб. Заявки на виплату 1000 грн прийматимуть з 15 листопада до 15 грудня 2025 року. Після цього кошти надходитимуть поступово. Передбачається, що скористатися підтримкою можна буде протягом пів року, однак остаточний строк ще не узгоджений.

Минулого року зимову допомогу у 1000 грн отримали понад 14 мільйонів українців. За даними премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, 57% отриманих коштів люди витратили на оплату комунальних послуг. Вона відреагувала на закиди щодо популізму урядової програми.

— Я не вважаю це популізмом. Війна триває, ми заможнішими не стаємо, ця програма має підтримати людей у зимовий період, — зазначила Юлія Свириденко.

Хто зможе отримати 1000 грн

Виплата передбачена для всіх громадян України, як дорослих, так і дітей. Водночас програма має кілька важливих обмежень. Отримати кошти не зможуть:

  • люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • українці, які знаходяться за кордоном.

Як подати заявку

Як і минулої зими, подати заявку можна буде в електронному вигляді через «Дію». Для цього потрібно:

  • мати реєстраційний номер платника податків;
  • авторизуватися у «Дії»;
  • підтвердити перебування на території України;
  • обрати послугу «Зимова підтримка»;
  • подати заяву та, за потреби, відкрити спецрахунок, якщо не відкривали минулої зими.

Для тих, хто не користується застосунком «Дія», передбачений альтернативний механізм. Звернувшись до одного з банків-партнерів, можна оформити картку «Національний кешбек», на яку буде зараховано кошти.

На що можна витратити гроші

Формат використання коштів залишається таким самим, як минулої зими. Виплату у 1000 грн можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • послуги зв’язку;
  • медичні послуги та придбання ліків;
  • юридичні послуги;
  • спорт та освітні послуги;
  • розваги та культурні заходи;
  • благодійність;
  • купівлю військових облігацій;
  • ветеринарні послуги.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Разом з програмою грошової підтримки уряд запускає проєкт безплатних поїздок «Укрзалізниці» на відстань до 3000 км та безкоштовний комплексний медичний огляд для людей 40+.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільони дітей.

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: уряд зимова підтримка 1000 гривень тисяча гривень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх