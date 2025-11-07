Програма «УЗ-3000» стартує 1 грудня і діятиме 4 місяці

Свириденко пояснила, що проект не пов’язаний із 15 мільярдами гривень, які держава виділить «Укрзалізниці» наступного року

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що програма «УЗ-3000», яка дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3000 кілометрів, не фінансуватиметься з державного бюджету. Про це вона повідомила під час виступу у Верховній Раді, трансляцію якого вів її YouTube-канал.

«Програма "УЗ-3000" не компенсується за рахунок виділених з державного бюджету коштів. 15 мільярдів і 3000 — це не пов’язані між собою речі», — наголосила Свириденко.

Запуск програми заплановано на 1 грудня, і вона діятиме протягом чотирьох місяців — у період, коли пасажиропотік традиційно нижчий, а витрати залізниці залишаються високими.

«У нас у такі періоди є можливість забезпечити додатково квитками громадян», — зазначила прем’єрка.

Згідно із задумом, українці зможуть отримати безкоштовні квитки на певні рейси, якщо залишаться вільні місця. Придбати перший клас «Інтерсіті» за цією програмою буде неможливо.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував «УЗ-3000» як частину програми зимової підтримки українців. Її реалізують паралельно з фінансовим порятунком «Укрзалізниці», якій цього року вже виділено 13 млрд грн і ще 15 млрд — заплановано на 2026 рік. Кабмін уточнив, що додаткових коштів на «УЗ-3000» бюджет не витрачатиме, а ресурс для проекту залізниця знайде за рахунок оптимізації власних видатків.