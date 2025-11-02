Уряд готує пакет зимової підтримки для українців: які програми заплановані

Мета урядового пакету — допомогти громадянам під час зимового періоду, забезпечити стабільність енергопостачання та підтримати соціально вразливі категорії населення
Незабаром в Україні запустять новий пакет «зимової підтримки» — соціальні програми для населення. Напередодні його анонсувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Мета цього пакету — допомогти громадянам під час зимового періоду, забезпечити стабільність енергопостачання та підтримати соціально вразливі категорії населення.
До пакету увійдуть уже діючі заходи — фіксовані ціни на енергоносії, житлові субсидії, підтримка ОСББ у впровадженні енергоефективних рішень, допомога на придбання генераторів, мораторій на відключення у прифронтових районах та виплати внутрішньо переміщеним особам на дрова.
Крім того, уряд планує запустити кілька нових програм:
одноразова зимова виплата для всіх громадян України — за аналогією з торішньою допомогою;
нова грошова підтримка для осіб, які найбільше постраждали від війни: внутрішньо переміщених осіб, тих, хто втратив роботу, та малозабезпечених сімей;
безкоштовні поїздки по Україні від «Укрзалізниці» — до 3000 кілометрів на кожного громадянина;
комплексна перевірка здоров’я для людей віком 40+ протягом зимового періоду.
Юлія Свириденко зазначила, що усі деталі реалізації кожного напрямку буде представлено найближчим часом після фінального узгодження програм.
Нагадаємо, минулого сезону у рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень отримали 14,4 млн українців.
