Сімейним лікарям додатково заплатять за роботу з ветеранами

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Комплексна медична допомога для ветеранів та ветеранок стала доступнішою – більше не потрібно звертатися до різних закладів

Профілактичні огляди, скринінги, консультації, призначення ліків — усе це можна отримати в одного сімейного лікаря. Про це повідомляє Міністерство ветеранів.

— Усі ці послуги входять до пакетів Національної служби здоров’я України. Проте часто ветерани і ветеранки просто не знають про ці можливості. Тож, щоб стимулювати медиків краще контактувати з захисниками і захисницями та надавати їм комплексну допомогу, Міністерство у справах ветеранів забезпечує сімейним лікарям подвійне відшкодування вартості цих послуг, — йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися розширеним послугами, ветеранам та ветеранкам достатньо повідомити лікаря про свій статус УБД та надати документи, що підтверджують особу та статус. Після цього сімейний лікар оформить всі необхідні послуги в межах пакета НСЗУ — без додаткової плати для пацієнта.

Нагадаємо, раніше ми писали, які лабораторні дослідження ветерани війни можуть отримати безкоштовно.





