Сімейним лікарям додатково заплатять за роботу з ветеранами

Комплексна медична допомога для ветеранів та ветеранок стала доступнішою – більше не потрібно звертатися до різних закладів
Профілактичні огляди, скринінги, консультації, призначення ліків — усе це можна отримати в одного сімейного лікаря. Про це повідомляє Міністерство ветеранів.
Щоб скористатися розширеним послугами, ветеранам та ветеранкам достатньо повідомити лікаря про свій статус УБД та надати документи, що підтверджують особу та статус. Після цього сімейний лікар оформить всі необхідні послуги в межах пакета НСЗУ — без додаткової плати для пацієнта.
Нагадаємо, раніше ми писали, які лабораторні дослідження ветерани війни можуть отримати безкоштовно.
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