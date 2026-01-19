Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим у бою захисником Володимиром Бурейком

У вівторок, 20 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Володимира Бурейка. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько — загинув 7 січня 2026 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Володимира Бурейка відбудеться завтра, 20 січня:
Редакція «Кременчуцького Телегафа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
