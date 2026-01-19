Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим у бою захисником Володимиром Бурейком

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 395

У вівторок, 20 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Володимира Бурейка. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що полеглий військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько — загинув 7 січня 2026 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Володимира Бурейка відбудеться завтра, 20 січня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телегафа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.