Кременчук, Гроші, Дороги & Дурні

У Кременчуці на безпеку дорожнього руху планують спрямувати понад 53,7 млн грн: кошти «розтягнуть» на 5 років

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 105

 

Програму підвищення безпеки дорожнього руху оновили з урахуванням коригування фінансування та потреб громади

У Кременчуці підготували оновлену Програму підвищення безпеки дорожнього руху на 2026–2030 роки, яка передбачає фінансування заходів із міського бюджету на загальну суму 53,75 мільйонів гривень. Відповідний проєкт рішення винесли на розгляд сесії міської ради.

Як зазначено у пояснювальній записці, зміни до програми пов’язані з необхідністю уточнення обсягів фінансування, передбачених на реалізацію заходів у 2026 році, а також із потребою комплексно підійти до зменшення аварійності та дорожнього травматизму на території громади. Програма передбачає фінансування з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Обсяги коштів та їх розподіл за роками і напрямами.

Так у 2026 році на реалізацію заходів програми передбачено 18,9 мільйонів гривень. Зокрема:

  • по 2,3 млн грн — на капремонт світлофорів на перехрестях вулиць Левка Лук’яненка і Троїцької, вулиць Перемоги і Троїцької, проспекту Свободи та провулку Героїв Маріуполя;

  • 1,3 млн грн — облаштування світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Нескорених;

  • 7 млн грн — придбання пристроїв безперебійного живлення для світлофорів;

  • 1,2 млн грн — встановлення нових дорожніх знаків із світлоповертаючих матеріалів;

  • 2,5 млн грн — ремонт пішохідних огороджень;

  • 1,5 млн грн — заміна та ремонт дорожніх знаків.

У 2027 році заплановано 9,8 мільйонів гривень, з яких:

  • 5,3 млн грн — капітальні ремонти двох світлофорних об’єктів;

  • 3 млн грн — ремонт пішохідних огороджень;

  • 1,5 млн грн — оновлення дорожніх знаків.

У 2028 році на безпеку дорожнього руху передбачено 7,35 мільйонів гривень:

  • ремонти світлофорів — 2,35 млн грн;

  • пішохідні огородження — 3,5 млн грн;

  • дорожні знаки — 1,5 млн грн.

У 2029 році фінансування становитиме 7,1 мільйонів гривень, які спрямують на світлофори, огородження та дорожні знаки на ключових вулицях міста.

У 2030 році програмою передбачено 10,6 мільйонів гривень, зокрема:

  • 4,6 млн грн — капремонти світлофорів на проспекті Лесі Українки;

  • 4,5 млн грн — ремонт пішохідних огороджень;

  • 1,5 млн грн — заміна дорожніх знаків.

Нагадаємо, схожу програму влітку затверджували й на обласному рівні. Проте із бюджету області на її реалізацію упродовж 4 років планували спрямувати 3,1 мільйона гривень бюджетних коштів.

Автор: Яна Гудзь
Теги: безпека дорожній рух
