На Полтавщині у найближчі роки планують підвищувати рівень безпеки дорожнього руху: що зроблять та скільки витратять

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 370

Упродовж чотирьох років у рамках програми з обласного бюджету планують витратити понад 3 мільйони гривень

На Полтавщині у найближчі роки планують підвищувати рівень безпеки дорожнього руху. Про це стало відомо із проєкту рішення Полтавської облради «Про затвердження обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2025-2028 роки».

Відомо, що упродовж цього часу у рамках програми планують витратити 3 млн 114 тис. 600 грн бюджетних коштів. Фінансуватиметься програма з обласного бюджету.

Розрахована вона на два напрямки — пропаганда та моніторинг безпеки дорожнього руху.

Упродовж чотирьох років у рамках програми проводитимуться такі заходи:

виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху;

проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на підвищення свідомості громадян щодо дотримання безпеки дорожнього руху з забезпеченням необхідного матеріального ресурсу;

виготовлення та розповсюдження світловідбивальних елементів;

організація навчань з надання домедичної допомоги серед працівників транспортної та освітньої галузі;

інвентаризація засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів;

обстеження нових приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.

Таким чином в області планують знизити рівень аварійності та ступенб тяжкості наслідків дорожньотранспортних пригод, створити безпечні та комфортні умов для учасників дорожнього руху, а також підвищити рівень обізнаності та свідомості громадян щодо дотримання Правил дорожнього руху.