На Полтавщині у найближчі роки планують підвищувати рівень безпеки дорожнього руху: що зроблять та скільки витратять

Упродовж чотирьох років у рамках програми з обласного бюджету планують витратити понад 3 мільйони гривень
На Полтавщині у найближчі роки планують підвищувати рівень безпеки дорожнього руху. Про це стало відомо із проєкту рішення Полтавської облради «Про затвердження обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2025-2028 роки».
Відомо, що упродовж цього часу у рамках програми планують витратити 3 млн 114 тис. 600 грн бюджетних коштів. Фінансуватиметься програма з обласного бюджету.
Розрахована вона на два напрямки — пропаганда та моніторинг безпеки дорожнього руху.
Упродовж чотирьох років у рамках програми проводитимуться такі заходи:
Таким чином в області планують знизити рівень аварійності та ступенб тяжкості наслідків дорожньотранспортних пригод, створити безпечні та комфортні умов для учасників дорожнього руху, а також підвищити рівень обізнаності та свідомості громадян щодо дотримання Правил дорожнього руху.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/