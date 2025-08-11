Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Дороги & Дурні

На Полтавщині у найближчі роки планують підвищувати рівень безпеки дорожнього руху: що зроблять та скільки витратять

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 370

 

Упродовж чотирьох років у рамках програми з обласного бюджету планують витратити понад 3 мільйони гривень

На Полтавщині у найближчі роки планують підвищувати рівень безпеки дорожнього руху. Про це стало відомо із проєкту рішення Полтавської облради «Про затвердження обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2025-2028 роки».

Відомо, що упродовж цього часу у рамках програми планують витратити 3 млн 114 тис. 600 грн бюджетних коштів. Фінансуватиметься програма з обласного бюджету.

Розрахована вона на два напрямки — пропаганда та моніторинг безпеки дорожнього руху.

Упродовж чотирьох років у рамках програми проводитимуться такі заходи:

  • виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху;
  • проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на підвищення свідомості громадян щодо дотримання безпеки дорожнього руху з забезпеченням необхідного матеріального ресурсу;
  • виготовлення та розповсюдження світловідбивальних елементів;
  • організація навчань з надання домедичної допомоги серед працівників транспортної та освітньої галузі;
  • інвентаризація засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів;
  • обстеження нових приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.

Таким чином в області планують знизити рівень аварійності та ступенб тяжкості наслідків дорожньотранспортних пригод, створити безпечні та комфортні умов для учасників дорожнього руху, а також підвищити рівень обізнаності та свідомості громадян щодо дотримання Правил дорожнього руху.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці біля водоканалу встановлять новий дорожній знак: водіям варто звернути увагу

У Кременчуці з’явиться ще одне «коло» на перехресті

У Кременчуці на перехресті вулиць Небесної Сотні та Сумської встановили нові дорожні знаки

Важливі перехрестя у Кременчуці регулюватимуть енергонезалежні світлофори

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги безпека дорожній рух
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх