Важливі перехрестя у Кременчуці регулюватимуть енергонезалежні світлофори. Про це повідомив місткий голова Віталій Малецький.
Через ракетні удари рашистів електроенергія тривалий час відсутня не лише у будинках кременчужан, а й на світлофорах також. Рух транспорту ускладнюється, а проїзд перехресть стає небезпечним.
2 грудня зробили автономними світлофори на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова. Це одне з найбільш навантажених перехресть у місті, яке важко проїхати без регулювання.
У Кременчуці працюють над тим, щоб зробити енергонезалежними світлофори на інших складних перехрестях міста.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер