Важливі перехрестя у Кременчуці регулюватимуть енергонезалежні світлофори

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 164

Почали з перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова

Важливі перехрестя у Кременчуці регулюватимуть енергонезалежні світлофори. Про це повідомив місткий голова Віталій Малецький.

Через ракетні удари рашистів електроенергія тривалий час відсутня не лише у будинках кременчужан, а й на світлофорах також. Рух транспорту ускладнюється, а проїзд перехресть стає небезпечним.

2 грудня зробили автономними світлофори на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова. Це одне з найбільш навантажених перехресть у місті, яке важко проїхати без регулювання.

У Кременчуці працюють над тим, щоб зробити енергонезалежними світлофори на інших складних перехрестях міста.