7 учнів ліцею «Політ» показали найвищі результати на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 122

26 листопада 44 юних програміста, учні наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики і показали хороші результати. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Семеро з них завершили виконання завдань з найвищим результатом – 500 балів із 500 можливих!

Підготував юних програмістів викладач ліцею, народний вчитель України Валентин Мельник.

А учень ліцею Роман Волочай виборов срібну медаль на Міжнародному осінньому юніорському турнірі з програмування (XIV International Tournament of Informatics), який проходив 25-26 листопада у болгарському м. Шумен.