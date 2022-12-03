7 учнів ліцею «Політ» показали найвищі результати на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики

26 листопада 44 юних програміста, учні наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики і показали хороші результати. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Семеро з них завершили виконання завдань з найвищим результатом – 500 балів із 500 можливих!
Підготував юних програмістів викладач ліцею, народний вчитель України Валентин Мельник.
А учень ліцею Роман Волочай виборов срібну медаль на Міжнародному осінньому юніорському турнірі з програмування (XIV International Tournament of Informatics), який проходив 25-26 листопада у болгарському м. Шумен.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер